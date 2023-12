Die Tangermünder Wohnungsgenossenschaft hat einen Leerstand von unter einem Prozent. Weshalb die Wohnungen so beliebt sind, berichtet der Vorstandschef in einem Interview.

Seit mehr als drei Jahren begrüßt dieses riesige Wandbild die Besucher des Komponistenviertels in Tangermünde. Im nächsten Jahr wird Künstler Michael Braune ein weiteres Bild schaffen.

Tangermünde. - Die Wohnungsgenossenschaft (WoGe) Tangermünde zählt zu jenen im Land, die sich über leerstehende Wohnungen nicht beklagen können. Weshalb das so ist, und was Vorstandsvorsitzender Ringo Schmidt künftig plant, verriet er jetzt in einem Gespräch.