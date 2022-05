Zahnärztemangel: Landkreise Stendal und Salzwedel brauchen dringend Nachwuchs

Während der Kreis Stendal nur mit einem moderaten Zahnärzteschwund zu kämpfen haben wird, ist die Situation in Salzwedel besorgniserregend.

Dem Kreis Stendal fehlen immer mehr Zahnärzte. In anderen Landkreisen sieht es noch viel düsterer aus.

Stendal/Salzwedel - Für die östliche Altmark hält der kürzlich veröffentlichte Versorgungsatlas der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt eine gute und eine schlechte Nachricht bereit. In wenigen Jahren wird der Landkreis Stendal auf eine gravierende Unterversorgung an Zahnärzten reagieren müssen.