Interessenten können sich nun für eine Statistenrolle in dem ZDF-Mehrteiler „Mit Herz und Holly“ bewerben.

Dreharbeiten in Tangermünde

In Tangermünde wird von Mitte April bis Mitte Juni der ZDF-Fernsehfilm-Mehrteiler "Mit Herz und Holly" gedreht.

Tangermünde - Für den ZDF-Mehrteiler „Mit Herz und Holly“, der von April bis Juni in Tangermünde gedreht wird, sucht das ZDF und die zuständigen Kleindarstellteragentur „Filmissimo“ Komparsen aus Tangermünde und Umgebung.

„Wir suchen im Grunde Menschen aller Altersklassen und äußerlichen Erscheinungen, also große, kleine, dicke, dünne, blonde, brünette, eher traditionell oder ausgefallen auftretende Menschen, die zwischen Mitte April und Mitte Juni einen oder mehrere Tage vor der Kamera stehen möchten“, sagt die Agenturleiterin Antje Mews im Telefongespräch mit der Volksstimme. Die Filmhandlung spiele in der heutigen Zeit, so dass keine besondere Kleidung notwendig sei, sagt sie und fügt hinzu: Es seien sowohl Statistenrollen, als auch wenige, kleine Sprechrollen zu vergeben.

Außerdem sucht die Komparsenagentur ein oder mehrere Babys im Alter von 3 bis 4 Monaten für einen oder mehrere Drehtage. Das Baby wird in einzelnen Filmszenen im Kinderwagen oder Bettchen liegen oder von einer Schauspielerin auf dem Arm gehalten.

Die Komparsen und Kleindarsteller, die für die Dreharbeiten ausgesucht werden, müssen sich zuerst online auf www.filmissimo.de in der Komparsenkartei registrieren. Dort müssen Interessenten mindestens zwei Fotos (Porträt und Ganzkörper) hochladen. Eine Registrierung auf einem anderen Weg, etwa per Telefon oder E-Mail, sei aus Datenschutzgründen nicht möglich, betont Antje Mews.

Komparsen erhalten für jeden Drehtag eine Tagespauschale von 120 Euro. Jede Stunde, die über zehn Stunden hinausgeht, wird zusätzlich mit dem geltenden Mindestlohn bezahlt. Für die Verpflegung der Komparsen während der Drehtage ist gesorgt.