Instandhaltung Zufahrt zum Neuen Schloss in Tangerhütte ist vorerst gesperrt

Wer aktuell das Neue Schloss in Tangerhütte besuchen möchte, kann seit vergangener Woche nicht mehr wie gewohnt bis an die großen Schlosstore heranfahren. Der Zuweg ist gesperrt. Wie lange das so sein soll, erklärt die Verwaltung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auf Nachfrage.