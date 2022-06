Zwei Tangermünder Ortswehren auf dem Weg zur Moderne

In Langensalzwedel wurde zuletzt innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. 2020 wurde es fertiggestellt. Weitere Neubau-Vorhaben sind in Planung – aktuell für mehrere Wehren zeitgleich.

Tangermünde - Als die Langensalzwedeler vor zwei Jahren ihr neues Gerätehaus beziehen durften, war das nach mehr als 100 Jahren Wehrgeschichte ein gewaltiger Wandel für alle Kameraden. Noch wenige Monate zuvor hatten sie nicht nur in einer kleinen Garage alles gehabt, was sie für einen Einsatz brauchten. Hier hatte auch viele Jahre lediglich eine Tragkraftspritze gestanden. War Alarm, musste ein Traktor oder anderes Gefährt her – mobile Technik, die in der Lage war, die Spritze zu ziehen.