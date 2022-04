Zweiter Weltkrieg: Drei Frauen, die nach Stendal vor den Russen geflohen sind

Stendal - Die letzten drei verbliebenen Frauen sind inzwischen 90 Jahre alt und älter. Sie leben, soweit es möglich ist, selbstständig in einer Gemeinschaft in der Karl-Wernecke-Straße in Stendal, sagt Ramona Höppner-Nitsche, Pflegedienstleiterin des Evangelischen Hospiz in Stendal. Das Wohnen außerhalb der Gemeinschaft käme für sie nicht in Frage, betont Pfarrer Ulrich Paulsen. Grund für diese Einstellung ist ihr Leben als Diakonissen. Am Freitag, 1. Oktober, sind sie vom Superintendenten Michael Kleemann für ihre Arbeit geehrt worden. Das Datum hat einen historischen Hintergrund.