Die Bockwindmühle in Grieben bekommt ihre Beweglichkeit zurück. Zwei Tonnen neues Holz sind in Form von vier neuen Flügeln installiert worden.

30-Meter-Kran bringt Flügel der Mühle in Grieben (Kreis Stendal) in die Luft

Die neuen Flügel werden an der Mühle in Grieben eingehängt. Der 30-Meter-Kran hebt sie ohne Mühe in die Lüfte. Die Mühle selbst ist 14 Meter hoch.

Grieben. - An einem 30-Meter-Kran schweben am Freitag die vier neuen Flügel der Bockwindmühle in Grieben heran. Das historische Bauwerk, das in den vergangenen Jahren unter extrem trockenen Sommern und wechselhaften Witterungseinflüssen gelitten hatte, brauchte eine Frischekur und die verpassten ihr echte Fachleute.