Tangerhütte 50 000 Euro Überschuss bei der Feuerwehr gilt es loszuwerden

Mehr als 50 000 Euro wurden bei der Tangerhütter Feuerwehr nicht wie geplant ausgegeben, doch das Geld soll in Tangerhütte nicht in das ohnehin arg gebeutelte Stadtsäckel zurückfließen. Was die Verwaltung jetzt - kurz vor Weihnachten - noch auf dem Einkaufszettel hat.