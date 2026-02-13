weather schneeregen
  4. Spielende Kinder: Abriss auf dem Spielplatz: Zu viele Mängel fürs Geld in Tangerhütte

Viele Spielplätze in Tangerhütte sind marode, jetzt ist von Rückbau die Rede.

Von Birgit Schulze 13.02.2026, 14:00
Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist Vandalismus und Ruhestörung ausgesetzt. Er soll nun eingezäunt werden.
Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist Vandalismus und Ruhestörung ausgesetzt. Er soll nun eingezäunt werden. Archivfoto: B. Schulze

Tangerhütte. - Neun Spielplätze, davon fünf öffentliche, hat allein die Ortschaft Tangerhütte mit ihren Ortsteilen Briest und Mahlpfuhl. Dort lebt allerdings auch rund die Hälfte aller Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Wie in allen Orten macht sich der seit Jahren anhaltende Geldmangel durch Haushaltssperren bemerkbar, die Spielgeräte weisen viele Mängel auf, weil die Wartung nicht erfolgt. In Tangerhütte wird seit Jahren von Problemen gesprochen, die bisher nicht abgestellt wurden.