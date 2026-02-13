Viele Spielplätze in Tangerhütte sind marode, jetzt ist von Rückbau die Rede.

Abriss auf dem Spielplatz: Zu viele Mängel fürs Geld in Tangerhütte

Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist Vandalismus und Ruhestörung ausgesetzt. Er soll nun eingezäunt werden.

Tangerhütte. - Neun Spielplätze, davon fünf öffentliche, hat allein die Ortschaft Tangerhütte mit ihren Ortsteilen Briest und Mahlpfuhl. Dort lebt allerdings auch rund die Hälfte aller Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Wie in allen Orten macht sich der seit Jahren anhaltende Geldmangel durch Haushaltssperren bemerkbar, die Spielgeräte weisen viele Mängel auf, weil die Wartung nicht erfolgt. In Tangerhütte wird seit Jahren von Problemen gesprochen, die bisher nicht abgestellt wurden.