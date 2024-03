Vom Ei zum Huhn Aktionstag für Kinder: Leben schlüpft aus dem Ei im Kreis Stendal

Kinder beobachten Brutkasten in der Kindertagesstätte und erleben einen eindrucksvollen Kinder- und Jugendtag bei den Rassegeflügelzüchtern in Groß Schwarzlosen. Die wollen wieder mehr Kinder an ihr traditionelles Hobby heranführen.