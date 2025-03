Müllberge wachsen in Tangerhütte immer weiter vor den Kleidercontainern am Friedhof. Für die Lösung des Problems sieht sich die Stadt aber nicht verantwortlich.

Altkleider und Müll: Lösung für Container am Friedhof soll her

Überquellende Kleidercontainer am Tangerhütter Friedhof.

Tangerhütte. - Seit Wochen quellen Kleidercontainer in Tangerhütte über, ein besonders drastischer Fall sind die am Friedhof (im Hintergrund) in der Straße der Jugend. Die Müllberge wachsen und niemand räumt sie weg. Aus dem Ortschaftsrat kommt ein Lösungsvorschlag.