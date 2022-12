Stromverschwendung? „Licht aus!“ in Tangerhütte gefordert

Wie viel Licht ist auf den Straßen und in Versammlungsräumen in Tangerhütte angesichts der Energiekrise und explodierenden Stromkosten wirklich nötig? Ein Stadtrat regte an.

Tangerhütte - 105 Glühlampen in DDR-typischen Pendel-Deckenlampen außerdem 60 Neonröhren in den großen, quadratischen Rasterleuchten tauchen den großen Saal des Kulturhauses in Tangerhütte in helles Licht – auch wenn darunter ein Ausschuss mit gerade mal zehn Leuten tagt.