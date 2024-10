Am Rand der Altmark: Einer der ersten Biohöfe in Deutschland wird 30 Jahre alt

Sandbeiendorf. - Der Eifelhof Polzin in Sandbeiendorf am Rande der Altmark feiert am Sonnabend, 26. Oktober, seinen 30. Geburtstag. In dem Rahmen sind ein Zukunftsdialog rund um die Landwirtschaft, jede Menge Informationen (etwa zum „Schweineleasing“) und viele verschiedene Stände mit Kartoffel-, Pilz-, Fleisch-, Honig- und Gemüsespezialitäten geplant.