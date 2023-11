Das Kuratorium der Kita „Anne Frank“ in Tangerhütte will die Einrichtung künftig nicht mehr nach dem jüdischem Mädchen benennen. Bürgermeister und Leiterin erklären die Beweggründe.

Tangerhütte - In Zeiten des Krieges in Nahost und massivem Antisemitismus auch in Deutschland, soll die Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Tangerhütte einen neuen Namen bekommen. Dafür hat sich das Kuratorium der städtischen Einrichtung ausgesprochen.