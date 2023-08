Weißewarte - Es hatte einiges an Hin und Her in Zusammenhang mit der Straßensanierung in Weißewarte gegeben, auch das Wetter spielte eine Rolle. Doch auch wenn die Arbeiten später als gedacht begonnen worden waren, soll die Straße mit Schulbeginn am Donnerstag, 17. August, wieder frei sein. Das jedenfalls sagte Polier Daniel Thieme von der Firma Kutter Spezialstraßenbau am Mittwoch vor Ort.

Landtagsabgeordneter Thomas Staudt und Ortsbürgermeister Marco Radke (beide CDU) erkundigten sich direkt vor Ort nach dem Fortschritt der Arbeiten. Nachdem die Sperrung der Ortsdurchfahrt Richtung Tangermünde bereits für Montag angekündigt gewesen war und die Arbeiten erst am Dienstag begannen, machten sich viele Durchfahrende Sorgen, ob die viel genutzte Strecke tatsächlich ab Donnerstag wieder befahrbar sein würde. Im Juli hieß es sogar noch, die Ortsdurchfahrt werde für mehr als zwei Wochen gesperrt.

Das Straßenbauunternehmen hatte am Dienstag begonnen, die Fahrbahn vorab zu profilieren, am Mittwoch wurde die neue Deckschicht aufgetragen. Die binde innerhalb von 15 Minuten ab, erklärte Thieme vor Ort. Dass es Verzögerungen gegeben hatte, habe mit der anhaltend nassen Witterung zu tun. So viele Regentage im Sommer wie in diesem Jahr hätten die Straßenbauer schon lange nicht mehr erlebt und das verlängere bei jedem einzelnen Projekt Trocknungszeiten aber auch einzelne Arbeitsschritte.

Per Ampelregelung wurde am Mittwochnachmittag der Verkehr aus Richtung Stendal und Tangerhütte gesteuert, um einseitig den neuen Straßenbelag aufbringen zu können. Birgit Schulze

Durch die schnellbindende Schicht war es in Weißewarte jetzt möglich, im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Tangerhütte mit kurzfristigen einseitigen Sperrungen zu arbeiten. Im Großen und Ganzen habe es wenig Sorgen gegeben, auch für Paketzusteller wurden individuelle Lösungen gefunden, so der Polier.

Das Land investiert 88.000 Euro in die neue Deckschicht, die die Lebensdauer der rund 16 Jahre alten Landesstraße erhöhen soll.

Staudt und Radke waren sich in einem einig: Dadurch dass mit der neuen Deckschicht bereits vorhandene Vorschäden und schon früher vergossene Risse zugedeckt wurden, dürfte die Straße nun wieder länger halten.

Risse wie die auf der linken (noch nicht neu überzogenen) Fahrbahnseite waren in der Vergangenheit bereits vergossen worden. Mit der neuen Deckschicht sollen sie künftig keine Probleme mehr machen. Birgit Schulze

„Dafür sind 88.000 Euro nicht viel Geld“, sagt Staudt und: „Es ist gut, dass man beim Land frühzeitig im Blick hat, wo man etwas tun muss. Wenn der Unterbau erst mal Schaden genommen hat, wird eine solche Sanierung um ein vielfaches teurer“.

Grundhaft ausgebaut wurde die Ortsdurchfahrt bereits 2007, berichtet Marco Radke. Die Ortslage Weißewarte ist ein Knotenpunkt für den gesamten südlichen Landkreis in Richtung Tangermünde und Stendal. Am Tag der Sperrung waren trotz mehrfacher Ankündigung manche Autofahrer so überrascht, dass sie sogar über den Acker abkürzen wollten, berichtet der Ortsbürgermeister.

Aufregung um die geplante Baumaßnahme hatte es aber auch schon früher gegeben: Erste Planungen sahen vor, dass der Ort komplett gesperrt wird und Busse sowie Liefer- und Müllfahrzeuge innerorts unter anderem durch eine Spielstraße umgeleitet werden sollten.

Dagegen hatte es Widerstand aus dem Dorf gegeben. Nach dem Abzug der Baumaschinen dürfte sich die Lage in Weißewarte aber wieder beruhigt haben.