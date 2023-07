Bahn saniert Übergang Baustelle Tangerhütte wieder frei: Bahn hat Schwellen und Belag erneuert

Zum zweiten Mal in diesem Sommer war die Innenstadt von Tangerhütte für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Bahn hat aus Sicherheitsgründen den Bahnübergang in der Stadtmitte überholt. Was in Tangerhütte noch geplant ist.