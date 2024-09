Finanzielle Entschädigungen für Ehrenamtliche werden in Tangerhütte kräftig diskutiert.

Beim Geld fürs Ehrenamt scheiden sich die Geister in Tangerhütte (Kreis Stendal)

Tangerhütte. - Eine geplante Anpassung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige an aktuelle Verbrauchspreise, die das Land in einer Verordnung empfohlen hat, sorgt in Tangerhütte für Diskussionen. Während die einen fordern, die neuen Entschädigungen (aktuell geht es nur um Stadtrats- und Ortschaftsratsvertreter) rückwirkend ab Gelten der neuen Verordnung (1. Juli) zu zahlen, gibt es andere, die die Erhöhung generell infrage stellen.