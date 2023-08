Der Kunstgusspavillon im Stadtpark Tangerhütte ist nicht nur ein historisches Schmuckstück, das sich Besucher gern ansehen. Er ist auch die Bühne für das jährliche Benefizkonzert zum Erhalt des Kunstwerks aus Gusseisen. Am Sonntag ist es wieder soweit.

Blasmusik zum Kaffee: Pavillonkonzert in Tangerhütte lockt

Tangerhütte - Am kommenden Sonntag, 20. August, laden die Stendaler Rolandmusikanten gemeinsam mit dem Tangerhütter Heimatverein zum traditionellen Pavillonkonzert in den Tangerhütter Stadtpark ein - und das an einem ganz besonderen Ort.

Im historischen Kunstgusspavillon, der 1889 auf der Pariser Weltausstellung stand, bringt das Ensemble flotte Blasmusik aus Klassikern und aktuellen Musikstücken zu Gehör, während drumherum zu Kaffee und Kuchen eingeladen wird.

Das Pavillonkonzert, das einst die inzwischen aufgelösten Tangermusikanten ins Leben gerufen hatten, um Spenden für das einzigartige Bauwerk im Stadtpark zu sammeln, beginnt um 15 Uhr. Kaffee und Kuchen werden ab 14 Uhr angeboten.

Auch „Jacobs Gastroteam“ ist mit Getränken und Bockwurst dabei und der Eiswagen von Dirk Lobbes lockt. Der Eintritt ist frei. Ortsbürgermeister Gerhard Borstell wird wieder mit Hilfe seiner bewährten Spendensammlerin, Magdalena Netzband, um finanzielle Unterstützung für den Erhalt des Pavillons bitten.