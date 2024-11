Schönwalde. - Für Familie Franke/Hentschel in Schönwalde ist die Sache klar: Der Wolf hat drei ihrer jungen Böcke geholt. Und das etwa 100 Meter vom Spielplatz ihres Heimatdorfes entfernt. Der Gutachter vom Wolfskompetenzzentrum in Iden ist sich da nicht so sicher. Für ihn kämen auch andere Verursacher in Frage. Klarheit sollen Laboruntersuchungen bringen.

