Böse Überraschung für Ilsenburgs Bäcker Kieran Schneider: Mitten in der Produktion am späten Karfreitag (18. April) standen plötzlich die Maschinen in der Backstube still. Welchen Ursache die Störung hat und wie es nach den Feiertagen weitergeht.

Ilsenburg. - Karfreitag (18. April), 23.50 Uhr. In der Backstube von Bäckermeister Kieran Schneider in Ilsenburg arbeitet sich das Rührwerk durch den Brotteig. Parallel dazu sollen weitere Teige für Brötchen und Kuchen vorbereitet werden. Doch plötzlich geht in der Backstube das Licht aus. Und nicht nur das. Auch alle elektrischen Geräte stehen still. Eine „Teigruhe“, die so ganz und gar nicht geplant war.