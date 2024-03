Formalitäten bremsen Beschluss aus Bürgermeister muss weiter bangen: Abwahl in Tangerhütte ist aufgeschoben

Die Kommunalaufsicht kündigte Einspruch gegen den Beschluss zur Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen den Bürgermeister in Tangerhütte an. Deshalb wurde das Ganze am Mittwoch, 13. März, verschoben. Kita-Mitarbeiter stellten sich im Stadtrat hinter den Bürgermeister.