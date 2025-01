Der Männergesangverein Lüderitz feiert am 14. Juni sein 160-jähriges Bestehen mit Festumzug und Sängertreffen. Bei der Jahreshauptversammlung sind Pläne besprochen und ein besonderes Erinnerungsstück übergeben worden.

Lüderitz. - Hufeisen gelten gemeinhin als Glücksbringer. Mit einem ganz persönlichen Glücksbringer eines früheren Chorleiters geht der Männergesangsverein Lüderitz in sein Jubiläumsjahr. Der Chor wird 160 Jahre alt und will das am 14. Juni mit einem großen Sängerfest begehen. Die Planungen laufen auf Hochtouren.