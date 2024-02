Die singende Seebären-Besatzung des Segelschiffes „Dorothee“ geht auch 2024 wieder an Bord. Die Mannschaft ist eigentlich in Bittkau und Grieben (Tangerhütte) an der Elbe zu Hause, doch die Premiere fürs neue Programm wird traditionell in Stendal gefeiert.

Bittkau/Grieben - Seit vielen Jahren begleitet das Segelschiff „Dorothee“ den Elbchor aus Grieben und Bittkau und das wird auch mit dem neuen Programm so sein. Seit vielen Jahren entstehen Lieder und Bühnenprogramme der singenden Seebären von der Elbe direkt vor Ort.

1997 entstand der Elbchor als die Singegemeinschaft aus den 1863 (Bittkau) und 1837 (Grieben) gegründeten Männergesangsvereinen. Das besondere an dem Chor von der altmärkischen Elbe ist die Tatsache, dass die Mitglieder um den musikalischen Leiter Tilman Frieser so ziemlich alles selbst machen.

„Irgendwie bringt jeder seine Fähigkeiten und Talente ein und am Ende haben wir jedes Jahr ein neues Programm, eine neue Geschichte mit vielen Gags und ein neugestaltetes Bühnenbild. Das ist in der Shanty-Chor-Szene wohl ziemlich einmalig und darauf können wir alle echt stolz sein.“, fasst Mike Andrys, Chef Marketing, zusammen.

In diesem Jahr irrt die Mannschaft der „Dorothee“, also der ganze Elbchor, der in der Vergangenheit schon im Himmel und sogar in der Hölle angelegt hat, über die Weltmeere. Die singenden Seebären werden wieder einmal irgendwo an Land gespült. Wo das sein wird, bleibt aber bis zur Premiere des neuen Programms geheim.

Den Auftakt der Shanty-Saison für den Elbchor bildet traditionell der Auftritt in der Katharinenkirche in Stendal. In diesem Jahr soll es sogar zwei Konzerte zum Auftakt geben.

Für die beiden Konzerte am 22. März um 19 Uhr und am 23. März um 15 Uhr im Musikforum Katharinenkirche gibt es Karten an der Kasse des Altmärkischen Museums Stendal, in der Tischlerei Zöllner in Bittkau und beim Chef Marketing, Mike Andrys, unter 0152/06966574. Nähere Informationen auch unter www.elbchor.de.