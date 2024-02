Bittkau/vs. - Ein alter Traum nahm bei einem Workshop im Bittkauer Jugendclub Gestalt an. Dieser Traum stammt aus der Kindheit von Jugendclub-Betreuerin Claudia Rosin und begeisterte nun die Kinder in Bittkau. „Ich bin in Berlin im Plattenbau direkt am Alexanderplatz aufgewachsen. Wale waren schon immer meine Lieblingstiere und das Meer fasziniert mich einfach und ich habe mir damals nicht vorstellen können, diese Tiere mal in freier Natur zu sehen und mit ihnen schwimmen zu können.“, berichtet sie.

„Freiheit und Farbe zwischen Elbe und Mittelmeer, zwischen Ostsee und Dnipro.“, hieß es nun in Bittkau. Dazu war die aus Syrien stammende Künstlerin Iman Shaaban eingeladen. Bereits 2018 war sie in Bittkau zu Gast – als der neue Jugendclub umgestaltet worden war.

Claudia Rosin, Iman Shaaban und Ammar Awaniy. Mieste Hotopp-Riecke

Gemeinsam stellen sich Kinder und Erwachsene Fragen wie: „An welche Ufer wünschen wir uns auf Wellen der Hoffnung und Fantasie? Wen verschlug es von woher aus fernen Landen an die Ufer der Elbe bei uns in Bittkau oder überhaupt in die Altmark?“ Mit dabei waren auch Mieste Hotopp-Riecke und Ammar Awaniy von der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt (lkj), mit deren Unterstützung die Aktion lief. Schriftsteller Awaniy interviewte vor 6 Jahren Claudia Rosin zu Kindheitsträumen.

Damals koordinierte sie die Technik für das größte Theater-Event, dass Bittkau bisher erlebt hat. Die „Elbrevue Kilometer 372“ rund um das Schicksal des jüdischen Dorfarztes Lewy zog dort über 1300 Zuschauer direkt ans Elbufer. Damals, 2020, entstand mit Bittkauer Input auch das Buch „Auf dem Lande alles dicht (?)“, herausgegeben von der lkj.

Buchcover und Illustrationen kamen ebenfalls von Iman Shaaban. Claudia Rosin würde sich sehr freuen, wenn aus ihrer Kindheits-Idee zusammen mit Shaaban, Awaniy und Hotopp-Riecke erneut ein Buch entstünde: „Ein Kinderbuch von uns für uns, das wäre toll“ schwärmt die 37 Jährige. Mit Hilfe des Heimat- und Schiffervereins Bittkau, mit den interessierten Kindern sowie Partnern wie der lkj sollte dies zu machen sein, meinte Hotopp-Riecke: „Wir kommen gerne wieder und bleiben dran!“.