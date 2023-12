Tangerhütte - Massenhaft Regen in den vergangenen Wochen verwandelte die Äcker und Wiesen in der Einheitsgemeinde Tangerhütte in Seenlandschaften. Viele Hauseigentümer aus der Region beklagen Wasser in ihren Kellern und für das Wochenende werden weitere Niederschläge angekündigt. An den Weihnachtsfeiertagen seien die Pegelstände an den Gewässern der Kommune merkbar gestiegen, teilte der parteilose Bürgermeister Andreas Brohm mit. Gleichzeitig beruhigt er aber: „Derzeit sind die Prognosen nicht besorgniserregend“, obgleich Wachsamkeit geboten sei.

Unabhängig der Warnstufe weist er darauf hin, dass das Betreten von Hochwasserschutzanlagen, insbesondere der Deiche, in der derzeitigen Situation verboten ist. Aufgrund der aktuellen Wetterlage bestehe die Gefahr von Hochwasser entlang der Elbe und in umliegenden Gebieten. In der direkten Nähe von Gewässern sei Vorsicht walten zu lassen.

Zu vermeiden sei es weiter, die Elbdeiche und deren vorgelagerten Wege sowie die Deichverteidigungswege zu befahren. Von gewässernahen Böschungen. Bauwerke am Wasser sowie Wasserregulierungsanlagen sollte man sich fernhalten.

Weitere Informationen zum Thema Hochwasserschutz gibt es unter Vorhersagen (sachsen-anhalt.de) oder über die Warn-App NINA.