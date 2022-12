Die ersten 30-jährigen Mitarbeiter bei der Lebenshilfe in Tangerhütte

Fünf Frauen und Männern wurden jetzt bei der Lebenshilfe in Tangerhütte für 30-jährige Mitarbeit ausgezeichnet. Diese Auszeichnung gab es jetzt zum ersten mal in großer Runde, denn den Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung gibt es erst seit 1991.

Einmal im Jahr wird gewürdigt, was auch Menschen mit Behinderung beitragen, damit die Lebenshilfe in Tangerhütte und ihren Außenstellen erfolgreich und sinnstiftend tätig sein kann. Immerhin sind mehr als 500 geistig, seelisch und körperlich behinderte Menschen in den Werkstätten in Tangerhütte, dem Hofgut in Uchtspringe, den Außenarbeitsstellen und Fördergruppen beschäftigt und das System funktioniert nur, wenn jeder etwas beiträgt.