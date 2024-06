Ein altes Schifferhaus in der Deichstraße bildet die Filmkulisse für einen neuen Teil der Kultreihe „Mit Herz und Holly“. Die spielt eigentlich in Tangermünde, aber auch Bittkau ist inzwischen für die Filmemacher interessant - dank des örtlichen Heimatvereins.

Dorf an der Elbe im Kreis Stendal wird Drehort fürs „Mit Herz und Holly“

Filmcrew und Gastgeber vor dem Drehort in Bittkau: Regisseur Wolfgang Eißler (von links), Hausbesitzerin Susi Triebe, Schauspieler Heinrich Giskes (Rudi Dömitz), Karoline Teska (Dr. Holly Sass), Heimatvereinsvorsitzende Aileen Lemme und Schauspielerin Inka Friedrich (Dr. Katrin Herz).

Bittkau. - Das alte Elbedorf Bittkau ist zur Filmkulisse für die ZDF-Reihe „Mit Herz und Holly“ geworden. Dafür hat die Vorsitzende des örtlichen Heimat- und Schiffervereins, Aileen Lemme, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Was sie und ihre Mitstreiter am Filmset erlebt haben, erzählt sie hier.