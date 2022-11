Dorfjugend organisiert sich selbst ein Tischtennisturnier

Auf dem Land sind viele Freizeit-Angebote nicht so einfach vor der Haustür zu finden. Weil sie Lust auf ein Tischtennis-Turnier hatten, organisierten sich Jugendliche im Süden der Altmark kurzerhand selbst eines.

Tischtennis-Turnier in Uetz. Die Erstplatzierten durften auf dem Siegertreppchen Platz nehmen. Medaillen gab es aber für alle.

Uetz - Zum ersten Mal fand in den Ferien ein Tischtennis-Turnier in der Turnhalle in Uetz (Tangerhütte) statt. Den sportlichen Wettkampf hatten sich Jugendliche aus dem Ort gewünscht, berichtet Christin Genz von der mobilen Jugendarbeit der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Darum wurde das Vorhaben von den Jugendlichen auch selbst umgesetzt.