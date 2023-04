Im April vor 50 Jahren begann Zahnarzt Dr. Frank Dreihaupt, in Tangerhütte zu praktizieren. Das tut er heute – mit 76 Jahren – immer noch, wenn auch nicht mehr in Vollzeit. Ein Leben mit dem Bohrer im Anschlag hielt ihn aber nicht davon ab, sich auch außerhalb der eigenen Praxis zu engagieren.

Dr. Dreihaupt: 50 Jahre den Bohrer in Tangerhütte im Anschlag

Zahnarzt in der Altmark

Tangerhütte - Es war ein Zufall, der Dr. Frank Dreihaupt und seine junge Frau vor gut 50 Jahren in die Altmark spülte. Denn für den aus Burgwerben bei Weißenfels stammenden Mann, der in Rostock studiert und dort seine Frau Gudrun aus Mecklenburg kennengelernt hatte, war die Altmark damals gar kein Thema. Inzwischen ist sie zu seiner Heimat geworden, in der sich der Zahnarzt auch ehrenamtlich starkmacht.