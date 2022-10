Wirtschaft Dreimal so groß wie Tesla: Neuer Anlauf für's Industriegebiet Tangerhütte-Stendal

Tangerhütte will einen neuen Anlauf wagen, was das Industriegebiet auf dem Buchholzer Berg angeht. Dort, wo noch in den 90er Jahren der Flughafen Buchholz international gebaut werden sollte, könnte ein bundesweit einzigartiges Industrieareal auf rund 1000 Hektar Fläche entstehen - dreimal so groß wie die Tesla-Factory im märkischen Grünheide.