Verkehrsfachmann Werner Hartig informierte in Tangerhütte über brisante Tendenzen auf den Straßen - auch in der Altmark. Dabei spielen Elektrofahrzeuge eine große Rolle.

Tangerhütte. - Der Trend zu elektrischen Antrieben im Sektor Leichtkraftfahrzeuge bringt brisante Tendenzen in den Straßenverkehr. Das stellte Referent Werner Hartig jüngst beim ADAC-Ortsclub in Tangerhütte fest. Dieser Trend habe zur Entwicklung von Modellen geführt, die vor allem für junge Menschen einen attraktiven Einstieg in die Welt der Kraftfahrzeuge bieten, sagt er. Hartig ist seit Jahren aktiv im ADAC, im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), im Fachverband für Fußgänger, „Fuß e.V.“ und ein Fachmann in Verkehrsfragen.