Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Der Wintermarkt am Neuen Schloss in Tangerhütte lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung mit vielen Akteuren, die inzwischen zum fünften Mal stattfand, gibt es seit 2018 – als Spenden für die Dachsanierung des Schlosses gesammelt worden waren. Und auch diesmal ging es um Spenden und Unterstützung toller Projekte für die Gemeinschaft.