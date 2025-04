Gelungene Premiere für Spaßveranstaltung rund um Maschinen zur Grünpflege in Lüderitz (Kreis Stendal) mit Wiederholungsbedarf.

Eierlauf mit Rasenmäher auf dem Dorf im Kreis Stendal kommt an

Beim ersten Rasenmäher-Parcours trat auch Bertram Otto aus Schönwalde an. Unter anderem beim Dartwerfen gab es Applaus von den vielen Zuschauern.

Lüderitz. - Der erste Rasenmäher-Parcours auf einem Firmengelände in Lüderitz war ein voller Erfolg – auch wenn sich die Organisatoren um Björn Schilling gerne mehr Mäher am Start gewünscht hätten. Einige hatten noch am Vortag wegen technischer Probleme abgesagt, aber eigentlich hätten sie nur Angst vor der Konkurrenz gehabt, erklärte Moderator Ronny Leuschner vor zahlreichen Besuchern.