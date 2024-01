Landarzt Dr. Ernst Lewy war bis 1939 in Bittkau an der Elbe zu Hause. Vor mehr als 20 Jahren wurde ein Film gemacht, der an ihn erinnert und der soll jetzt noch einmal vorgeführt werden.

Bittkau. - Rund um den 27. Januar, den Tag der Befreiung des KZ Auschwitz 1945, organisiert die Initiative „Denken ohne Geländer“ ein buntes Programm im Rahmen einer ganzen Woche des Erinnerns. In Bittkau wird am Sonnabend, 20. Januar, zu einer Filmvorführung mit anschließendem Gespräch eingeladen. Der Film handelt von den Erinnerungen der Menschen an den sehr beliebten jüdischen Arzt Dr. Ernst Lewy, der von 1924 bis 1939 in Bittkau praktizierte.