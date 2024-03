Für den Jugendclub Tangerhütte ist eine Zukunft im Kulturhaus vorgesehen – 10.000 Euro sollen in den Umbau fließen.

Der Jugendclub am Werner-Seelenbinder-Ring in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Für den geplanten Umzug der Jugendarbeit in Tangerhütte ins Kulturhaus sind nach ersten Planungen rund 10.000 Euro nötig. Doch dieses Geld ist in Tangerhütte angesichts von Haushaltssperre und Kreditlast nicht so einfach aus der Portokasse zu bezahlen. Deshalb wird das Geld nun zusammengekratzt.