Der neu gegründete Heimatverein lädt am 1. Mai zum fröhlichen Miteinander auf dem neuen Spielplatz in Uchtdorf (Kreis Stendal) ein.

Uchtdorf/bsh. - In Uchtdorf gibt es am Donnerstag, 1. Mai, eine Premiere auf dem neuen Spielplatz am Ortsausgang Richtung Burgstall. Dort wird der neue Heimatverein in Uchtdorf mit Unterstützung der Landfrauen für ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Kuchen, Kakao und Musik sorgen.