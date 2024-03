Fitness und Spaß hängen für Schüler im Kreis Stendal am Springseil

Der Projekttag „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung kam bei den Dritt- und Viertklässlern der Grundschule in Grieben (Kreis Stendal) gut an

"Skipping Hearts" in der Mehrzweckhalle in Grieben: Springseilspringen geht auch gut zu Zweit.

Grieben. - Springseilspringen zu zweit, mit gekreuzten Armen, seitlich am Körper vorbei, oder mit ganz vielen und einem langen Seil – all das macht Spaß, das wissen nicht nur die Älteren. Früher war Seilspringen nämlich noch eine sehr beliebte Freizeitgestaltung. In den heutigen Zeiten von Computerspielen, Handy und Tablet aber will man dem Bewegungsmangel beim Nachwuchs entgegen wirken und den Spaß am Seilspringen zurückbringen.

Dafür gibt es das Projekt „Skipping Herats“ („Hüpfende Herzen“), bei dem es nicht nur um tolle Kunststücke, sondern auch die Erfahrung geht, was flottes Hüpfen so mit dem Körper macht. Trainerin Annika Rips von der deutschen Herzstiftung leitete die Kinder der dritten und vierten Klassen an der Griebener Grundschule an, beim Seilspringen aber auch beim Pulsmessen. Denn ein regelmäßig sportlich angetriebener Puls ist gut für die körperliche Fitness. Wer sich bewegt, atmet schneller, nimmt mehr Sauerstoff auf und bringt das Herz in Schwung.

Damit das Sportmachen aber auch eine lustige Sache bleibt, wurden verschiedene Sprünge vom Skier über den Side-Swing bis hin zum 8er Lauf ausprobiert. Am Ende des Projekttages zeigten die Schüler von Jüngeren und einigen Eltern, was sie gelernt hatten.