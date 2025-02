Am Rande der Altmark Gastronomie mitten im Wald: Feriendorf „La Porte“ wird 20 Jahre alt

Corona hat den Mitarbeitern im „La Porte“ in Bertingen am Rand der Altmark den 15. Geburtstag vermiest. Bis heute sind die Auswirkungen der Pandemie spürbar. Was sich auf dem Areal des einstigen Wald-Pionierlagers in den vergangenen Jahrzehnten getan hat.