Sie machten ihren Abschluss 1964 – in einer Schule die es nicht mehr gibt. Mitschüler von einst erinnern sich an ihre Schulzeit und an ihre Lehrer.

Uetz. - 60 Jahre nach ihrem letzten Schultag trafen sich die Absolventen der POS in Uetz jetzt wieder, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. In ihrer Schulzeit sind die einstigen Klassenkameraden immer wieder umgezogen – bis die neue Schule in Uetz erbaut war. Die gibt es heute schon nicht mehr.