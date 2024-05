Tangerhütte Gesundheit am Arbeitsplatz: Unternehmen im Kreis Stendal holt Fachleute hinzu

Ein Projekt der betrieblichen Gesundheitsvorsorge haben das Tech-Unternehmen VisuSolution und die Krankenkasse Barmer in Brunkau (Kreis Stendal) angeschoben. Man will so attraktiver im Kampf um gut ausgebildete Fachkräfte werden.