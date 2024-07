In Bertingen (Bördekreis) - am Rande der Altmark- findet nächste Woche das Festival „Rock unter den Eichen“ statt. Es ist ein Highlight für Freunde härterer Musik, gespickt mit internationalen Musikgrößen.

Bertingen. - In einer Woche wird das kleine, idyllische Bertingen am Rande der Altmark wieder zu einem Mekka der Metal-Freunde aus ganz Deutschland und darüber hinaus. „RUDE“, so die Abkürzung des Festivals „Rock unter den Eichen“, bedeutet so viel wie „hart“, „rau“ oder „gewaltig“ und der Name ist Programm.