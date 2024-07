Das Ferienprogramm in der „Kinderoase“ des DRK in Tangerhütte soll Heimkinder auf mögliche Gefahrensituationen vorbereiten.

Heimkinder in Tangerhütte bekommen Besuch von der Polizei

Die Bewohner der DRK-Kinder-Oase in Tangerhütte bekamen Besuch von Polizeibeamten – allerdings nur im Rahmen der Präventionsarbeit.

Tangerhütte. - „Keinen Schritt weiter!“, hieß es vor kurzem im DRK Kinder- und Jugendhaus „Kinderoase“ in Tangerhütte. „Auch in den Sommerferien in diesem Jahr finden hier neben Spiel und Spaß wieder ganz unterschiedliche Projekte statt“, berichtet Erzieher Kevin Bünger. Unter anderem gab es einen äußerst spannenden, aber auch informativen Besuch der Polizei. Polizeibeamte, die eigens dafür eingeladen worden waren, brachten den Kindern und Jugendlichen den Umgang mit fremden Menschen näher.