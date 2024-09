Tangerhütte feiert 2025 ein Doppeljubiläum und will nach Jahren ohne wieder ein Parkfest planen – doch bisher fehlen finanzielle Grundlagen dafür.

Kettenflieger beim Parkfest 2019 in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Seit Jahren gab es kein Parkfest in Tangerhütte mehr, unter anderem weil die Haushaltssperren eine Planung unmöglich machten. Im kommenden Jahr gibt es gleich zwei Jubiläen in Tangerhütte, doch wird das Feiern wirklich drin sein? Der Ortschaftsrat will sich starkmachen, dass Geld dafür bereitgestellt wird.