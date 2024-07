Der neu gewählte Stadtrat in Tangerhütte hat sich konstituiert: Der Älteste, der Jüngste und ein AfD-Mann sind an der Spitze.

Kein Geld: Neuer Stadtrat in Tangerhütte steht vor leeren Kassen

Alexander Wittwer (WG Altmark-Elbe, von links), Frank Dreihaupt (UWG Südliche Altmark) und Thomas Mildt (AfD) stellen den neuen Stadtratsvorstand in Tangerhütte. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) gratuliert.

Tangerhütte. - Der Stadtrat in Tangerhütte hat sich nach den jüngsten Kommunalwahlen am Mittwochabend konstituiert. Das älteste, das jüngste und ein AfD-Mitglied bilden den neuen Vorstand des Gremiums, das in den kommenden fünf Jahren einiges zu tun bekommen wird.