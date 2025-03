Geflügelzüchter in Lüderitz/Groß Schwarzlosen laden zu einem Tag der Region unter dem Titel „Frühlingserwachen“ ein.

Kinder basteln fürs Frühlingserwachen in Lüderitz (Kreis Stendal)

Basteln für das Frühlingserwachen in der Kita „Anne Frank“.

Tangerhütte. - In der Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Tangerhütte wird derzeit fleißig gebastelt. Die Oster- und Frühlingsdekorationen sollen beim „Frühlingserwachen“ des Rassegeflügelvereins in Lüderitz/Groß Schwarzlosen zugunsten der Nachwuchsarbeit angeboten werden.