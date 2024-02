Bei der Winterwanderung der Kinder- und Jugendwehren in Lüderitz gab es Stationen wie diese an der Kirche. Kniffelige Aufgaben löst hier die Kinderfeuerwehrtruppe aus Lüderitz/Groß Schwarzlosen.

Lüderitz. - Knapp 100 Kinder und Jugendliche sowie etliche Betreuer waren am Wochenende rund um Lüderitz und Groß Schwarzlosen unterwegs, um ihre Fähigkeiten in Sachen Feuerwehrarbeit unter Beweis zu stellen. Die Aktion dient aber nicht nur dem Nachweis des Gelernten, sondern auch dazu, Gleichgesinnte zu treffen. Je fünf Kinder- und fünf Jugendwehren gibt es in der Region, und die trafen sich jetzt in Lüderitz.

Seit 2018 werden rund um Tangerhütte die Winterwanderungen für Kinder- und Jugendwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte organisiert. Die Idee hatte damals Gemeindejugendwart Sebastian Knull in seinem Heimatort Uchtdorf. Auch in Sandfurth/Kehnert, Demker oder Bittkau war der Feuerwehrnachwuchs schon zu Gast.

Gastgeber waren in diesem Jahr die freiwilligen Feuerwehren Lüderitz und Groß Schwarzlosen, die ihre Nachwuchsarbeit schon seit Jahren gemeinsam organisieren. Mit dem erst im Vorjahr eingeweihten Feuerwehrgerätehaus in Lüderitz waren dafür beste Voraussetzungen gegeben.

Die Kinder- und Jugendwehren kamen unter anderem aus Tangerhütte, Bittkau, Grieben, Lüderitz/Groß Schwarzlosen, Demker, Uchtdorf und Windberge und wurden vom Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Andreas Brohm, aber auch von Ortsbürgermeisterin Edith Braun in Lüderitz begrüßt.

Von der Feuerwache aus starteten die Kinder und Jugendlichen auf einen drei Kilometer langen Parcours durch das Doppeldorf, auf dem Aufgaben rund um Naturwissen, Knotenkunde und Feuerwehrtechnik auf sie warteten. Aber auch lustige Dinge wie Feuerwehr-Pantomime oder Stiefelweitwurf standen auf dem Programm, wie die Lüderitzer Jugendwartin Katja Krollmann berichtet.

Eine Baumscheibe galt es, wie ein Puzzle wieder zusammen zu setzen. Foto: FFw Lüderitz

Am Ende galt es, im Team gut zusammenzuarbeiten und möglichst viele Punkte zu sammeln. Und auch wenn alle an Erfahrung gewonnen hatten, so waren die Pokalträger doch ganz besonders stolz auf ihre Erfolge.

Bei der Jugendwehr holten sich die Tangerhütter (1. Mannschaft) den ersten Platz, gefolgt von den Gastgebern aus Lüderitz/Groß Schwarzlosen und Grieben auf Platz drei. Bei den Kinderfeuerwehren lagen die Gastgeber auf Platz eins, gefolgt von Demker und Tangerhütte.

Doch ums Gewinnen sei es eigentlich gar nicht gegangen, macht Edith Braun im Nachgang klar. Immerhin ist der Spaß am Mitmachen das schönste Ergebnis: „Sieger ist die freiwillige Feuerwehr“, sagt sie. Bürgermeister Andreas Brohm freute sich über die Beteiligung und spricht allen Organisatoren und an der Vorbereitung Beteiligten seinen Dank aus.