Enthüllung eines Insektenhotels für die Grundschule in Lüderitz: Frank Wiese und Hendrik Galster von der ALS, die Schüler Anneliese (1. Klasse) und Rick (2. Klassse) sowie Landrat Patrick Puhlmann (in der Hand die neuen Maskottchen) und Bürgermeister Andreas Brohm waren mit dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lüderitz. - Ein großes Insektenhotel als Einladung an alle fliegenden Blütenbestäuber im Schulgarten der Grundschule in Lüderitz weihten Landrat, Bürgermeister und Abfallentsorgungsgesellschaft Stendal (ALS) am Dienstag mit den Kindern zusammen ein. Es ist ein Preis für die Teilnahme am Namenswettbewerb für „Raupline“ und „Freddy“ – die neuesten Mitarbeiter der ALS.