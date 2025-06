Kinder auf dem Weg in die Schule. Nicht alle schaffen es bis zum Abschluss. Im Landkreis Stendal gebe es eine der höchsten Schulabbrecherquoten in Deutschland, sagt das Deutsche Kinderhilfswerk. In Tangerhütte will man ein Projekt anschieben, das dem entgegenwirken soll.

Foto: Peter Kneffel/dpa