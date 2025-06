Bellingen. - Die Fläche einer der kleinsten Ortschaften in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – Klein Schwarzlosen – , aber auch die Umrechnung von Doppelzentner in Kilogramm war gefragt beim großen Wissensquiz rund um Landleben und Geschichte in der Region in Bellingen. Die Fragen hatte sich Mitinitiator Michael Dietrich ausgedacht, Ortswehrleiter und Vertreter des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr in Bellingen, der mit dem Hüselitzer Förderverein die vierte Dorfchallenge ausrichtete.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.