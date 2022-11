Tangerhütte Kita-Kinder profitieren von Adventsmarkt-Tombola

Beim Familienadventsmarkt in Tangerhütte wurde zugunsten der Kleinsten in der Kita „Sonnenkäfer“ in Cobbel gesammelt. Das Geld, das dort zusammenkam, ist ein kleiner Zuschuss für ein großes Vorhaben, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll.